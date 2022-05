DELFI UKRAINAS | Butša lähistel elav Julia: kiikusin, siis hakati tulistama. Nüüd on isa kodus ja kõik hästi

Küsime pärast esitust, mis ta üle käinud sõjast mäletab. Mis silmadega laps sõda näeb?



„Ärkasin üles ning küsisin oma vennalt: „Mis juhtus?““ meenutab tüdruk. „Ta ütles, et algas sõda ning meil tuleb minna keldrisse varjule. Seal ehitasime vennaga ise kiige. Mina kiikusin, aga pärast hakati tulistama. Ema ja isa ütlesid, et nüüd tuleb minna teise keldrisse ja me läksime.“ Ta räägib, kuidas kuulis ülelendavaid lennukeid ning plahvatusi.