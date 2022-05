Soome parlamendi riigikaitsekomisjon: NATO-sse astumine on riigi julgeoleku seisukohalt parim lahendus

Komisjoni esimees Petteri Orpo (koonderakond) nimetas olukorda ajalooliseks ja ütles, et Soome julgeolekukeskkond muutus, kui Venemaa ründas veebruaris jultunult Ukrainat.

„Oleme mõelnud, kuidas maksimeerida Soome ja soomlaste julgeolekut. Meie oma tugev kaitse annab sellele hea põhja, aga praeguses olukorras ja Venemaa tegevuse vastu sellest enam ei piisa. Sel põhjusel leiame, et NATO liikmelisus on Soome julgeoleku seisukohalt parim lahendus,” ütles Orpo.

NATO-raporti kohta annab oma hinnangu kokku kümme Eduskunta komisjoni, aga riigikaitsekomisjoni hinnang on keskse tähtsusega väliskomisjoni hinnangu viimistlemise juures.

Teised komisjoni liikmed rõhutasid oma sõnavõttudes, et liikmelisuse taotlemine on Soome jaoks just kaitselahendus ega ole suunatud kellegi vastu. Liitumisega maksimeeritakse Soome kaitsevõime.