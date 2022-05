Vene rahvaesindaja tahab kodumaalt lahkunud artistide meedias mainimise keelata

„Ma mõtlen võimalusele töötada välja selline seadus, see on vajalik. On aeg langetada otsus – need on Venemaa-vastased inimesed, nende nimed tuleb igaveseks unustada,” lausus Tsekov.

„Nagu öeldakse, artisti jaoks on peale nekroloogi igasugune informatsioon nende kohta, isegi halb, hea, see on nende jaoks reklaam. Nii et mis neist kogu aeg kirjutada, et nad on halvad, miks me teeme neile reklaami?” küsis rahvaesindaja.