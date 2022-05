Kevadine saledusmaraton on alanud! Selle ainulaadse meetodi abil saad saleneda kiiresti ja lihtsalt

Milline oli sinu varasem salenemiskogemus?

Varem ei olnud mul liigse kehakaaluga erilist muret, tundus, et mind see ei puuduta ja mul ei teki kunagi seda probleemi. Kuid aja möödudes ja vanemaks saades muutus kõik. Liigne kehakaal tekkis mul alles viimase aasta jooksul. Küllap on tõsi, et aastate kogunemisel ainevahetus halveneb – enam ei saa ma süüa kõike järjest. Olen kategooriliselt igasuguste „imeliste“ salenemistablettide ja enda näljutamise vastu, seepärast mõistsin, et soovin oma individuaalset toitumiskava, kuid esialgu tundus, et see on kallis.