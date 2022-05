GRAAFIK | Seireuuring näitab, et koroonaviirus kimbutab jätkuvalt

27. aprillist 9. maini kestnud uuringuetapi vältel testiti 2380 inimest, kellest 4,4% andsid positiivse proovi. Neist suur osa oli koroona juba läbi põdenud ja teistele nakkusohtu ei kujutanud, kuid 1,5% kõigist testitud täisealistest olid jätkuvalt nakkusohtlikud. Seda on pea poole vähem kui aprilli alguse seireetapi ajal. Seejuures on nakkuse levimus ühtlane, sõltumata uuringus osalenute vanusest ja soost, ning nakkusohtlikel inimestel on enamasti ka haigustunnused.

Seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on nakatumise langus küll tuntav, kuid paraku veel mitte nii suur, et võiks koroonalainet lõppenuks pidada.

Uuringu tulemused kinnitavad endiselt, et kõige paremini on viiruse eest kaitstud need, kes on lisaks haiguse läbipõdemisele ka vaktsineeritud. Samuti on tõhustusdoosiga vaktsineeritute seas nakatumine kaks korda väiksem kui tavapärase vaktsineerimiskuuri läbinutel.

Antikehade levimuse hindamiseks andis seekordse uuringuetapi vältel proovi 2228 inimest, kellest 86%-l olid antikehad olemas. See näitaja on püsinud kuu jooksul pea muutumatu. Kõige püsivamalt on antikehadega kaitstud vaktsineeritud. Läbipõdenutest on antikehad olemas kolmel neljandikul. „See näitab, et pärast läbipõdemist tekkinud antikehad on vähem püsivad ja kaovad kiiremini kui vaktsineerimise teel saadud antikehad,“ rääkis Kalda.