Politsei otsib Tallinnas Lasnamäel kadunud 72-aastast Anatolit

Anatolii läks 9. mail jalutama kella 17.00 ajal Tallinna Meeliku tänaval asuvast kodust ja ei ole senini tagasi naasnud. Politsei on kontrollinud piirkonda, lähedal asuvaid parke ja võimalike aadresse, kuid seni on otsingud olnud tulemusteta.

Mees on keskmist kasvu, tal on halli värvi juuksed ja silmad. Mehel on habe ja võimalik, et kodust lahkudes pani ta selga tumeda jope ja sinist värvi teksapüksid. Mobiiltelefoni tal kaasas ei ole.