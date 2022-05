Miks ei olnud Moskva paraadil Venemaa relvajõudude juhatajat? Jäi ta ummikusse kinni või läks Kobzoni kontserdile?

„Kas ma ei pannud tähele? Ma ei ole näinud kindral Gerassimovi täna hommikul ei tribüünil ega kusagil mujal. Ainult Šoigut. Kas Gerassimovil on mujal tegemist, kas ta paraneb võimalikust haavast või tõrjutakse teda pildilt välja?” küsis Hodges.

Internetis pakuti, et Gerassimovi puudumine on seotud tema hiljutise käiguga Ukraina Harkivi oblastis Izjumis, kus toimuvad ägedad lahingud. Kinnitamata andmetel sai Gerassimov seal haavata. Mõned küsisid, kas äkki on Gerassimov juba hinge heitnud.