OTSEBLOGI | Izjumis leiti viiekordse maja rusude alt enam kui 40 tsiviilisiku surnukehad

„Ajutiselt okupeeritud Izjumis leiti viiekordse maja rusude alt, mille okupandid hävitasid juba märtsi esimesel dekaadil, leiti 44 hukkunud tsiviilisiku surnukehad. See on Vene okupantide järjekordne kohutav sõjakuritegu rahumeelse elanikkonna vastu! Me fikseerime iga sellise, ja iga eest nad maksavad!” teatas Sõnjehubov.