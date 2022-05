Tartu linn palub riigil punamonument Raadilt ära viia

"Mina ja Tartu linnapea Urmas Klaas pöördume kaitseministri ja kultuuriministri poole ettepanekuga teha neil ministeeriumidel ettevalmistused ja langetada vajalikud otsused, et punamonument Raadilt teisaldada," ütles Lukas esmaspäeval.

Tema sõnul tuleks ka Raadi punamonumendi ümber pargis asuvad säilmed, mis on sinna nõukogude võimu poolt sõjajärgsel perioodil maetud, ümber matta ning teisaldada hauamonument.

Lukas tunnistas, et ehkki Tartu saab teha vastava palve, peavad otsuse tegema ministeeriumid ning Riigi Kinnisvara aktsiaselts (RKAS), mis on selle pargi osa haldaja, kuna nominaalselt kuulub see pargiosa ka Eesti Rahva Muuseumi kompleksi.

"Nii et selle ebaõigluse saavad likvideerida esiteks kaitseministeerium, kes tegeleb sõjahaudadega ja laseb ümber matta need matused, mis seal pargialal praegu on ja teiseks kultuuriministeerium, mis võib võtta selle monumendi muinsuskaitse alt välja," märkis Tartu linnavolikogu esimees.

Raadi pargis asuv memoriaalkompleks avati 1975. aasta detsembris. Selle autorid on skulptor Ants Mölder ja arhitekt Rein Luup. Monumendi kõrval asuval müüriosal on vene- ja eestikeelne kiri, milles on öeldud, et Tartu mäletab ja on tänulik oma kaitsjatele ja vabastajatele.