Tormakas kiirtestide hankimine võib tuua Liina Kersnale väärteomenetluse

Esimese, massilise kiirtestimise otsusele järgnenud hanke puhul pöördus ministeerium ainult ühe pakkuja poole (OÜ SelfDiagnostics). Rahandusministeerium kirjutas, et kuna olnuks ka teisi võimalusi, jättis haridusministeerium kasutamata võimaluse saavutada odavam kiirtestide hind.

Ka teise kiirtestide hanke puhul nägi rahandusministeerium probleeme. Haridusministeerium valis taas hanke kiirema vorm ehk sellise, mis leiab aset ilma seda avalikult välja kuulutamata. Rahandusministeerium kirjutas, et selle vormi kasutamiseks peaks esinema ettenägematud asjaolud, mille tõttu on kiirustamine põhjendatud. Esimese hanke puhul see nii oligi, sest valitsuse otsus massilelt kiirtestima hakata jättis Liina Kersna juhitavale ministeeriumile testide muretsemiseks alla nädala.