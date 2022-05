Ajakirjanikke trahvinud kohtuniku Alari Möldre minevikust kerkib esile muidki vastuolulisi kaasuseid

Niisamuti on ühiskondlike hoovustega taaskord meedia tähelepanu langenud kohtunikule, kel nimeks Alari Möldre - õigusemõistja, kelle otsus ajakirjanikke ja nende tööandjat 1000 eurot tükk trahvida on avalikkuses enesele kõvasti tähelepanu tõmmanud.

Kes on see õigusemõistja , kelle hiljutise ajakirjanikke puudutava otsuse kohta on omaaegne Riigikohtu esimees ja kunagine Euroopa Inimõiguste Kohtu liige Rait Maruste öelnud, et see on “ebaprofessionaalne, kui mitte lausa rumal”? Millised kaasused tema minevikust silma torkavad?