Ida-Virumaal hukkus tulekahjus 65-aastane naine

9. mail kell 14.29 paiku sai häirekeskus teate, et Kohtla-Järvel Olevi tänaval oli kortermajas puhkenud tulekahju. Päästjad said saabumisel teada, et korteris võib viibida inimene ning alustasid kohe suitsusukeldumist, et võimalik kannatanu leida. Kahjuks toodi kell 14.41 põlevast elamisest välja 65-aastase naise surnukeha.