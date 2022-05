VIDEO ja OTSEFOTOD | Varasemate aastatega võrreldes oli mälestajaid pronkssõduri juures kolm korda vähem

Pronkssõduri juures on liiklusvoo jätkumiseks isegi sissepääs reguleeritud. Sõdurini on jäetud avatuks ainult üks tee, mis jääb Depost üle tee.

See tee on tehtud keskele pandud aiaga kahesuunaliseks, et ei tekiks segadust või ummikuid. Et inimesed kogunema ei jääks, on pronkssõduri ümbrus tehtud eraldi alaks, kuhu pääseb teistkaudu. Tänu sellele peaks jätkuma rahva ühtlane liikumisvoog.