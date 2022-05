OTSEFOTOD | Pronkssõduri jalamile tuuakse lilli. Vene suursaadiku saabumise ajaks toodi bussidega rahvast juurde

Olulisim neist on strateegiline staap, mis on tegelenud peaasjalikult eeltööga. Praegu jälgivad nad olukorda üle Eesti ja koordineerivad vajaduse korral kõigi nelja prefektuuri püstitatud operatiivstaapide tegevust.

Valmisolekus on ka vast loodud dialoogipolitsei, mille eesmärk ongi konfliktiohuga olukordi sõnadega lahendada. Sisuliselt teeb kümneliikmeline dialoogipolitseiüksus selgitustööd, kui inimene on keelatud sümboleid kasutanud.

Politsei peamine eesmärk on tegelikult keelatud sümboleid linnapildis juba enne pronkssõduri juurde jõudmist märgata ja olukorrad lahendada, kuid juhtub ikka, et mõni võtab oranži lindi välja alles lillede asetamise ajal.

Pronkssõduri juures on liiklusvoo jätkumiseks isegi sissepääs reguleeritud. Sõdurini on jäetud avatuks ainult üks tee, mis jääb Depost üle tee.

See tee on tehtud keskele pandud aiaga kahesuunaliseks, et ei tekiks segadust või ummikuid. Et inimesed kogunema ei jääks, on pronkssõduri ümbrus tehtud eraldi alaks, kuhu pääseb teistkaudu. Tänu sellele peaks jätkuma rahva ühtlane liikumisvoog.