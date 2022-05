OTSEBLOGI | Putin: Venemaa andis NATO agressioonile ennetava löögi, mis oli ainus õige otsus

"NATO on alustanud Venemaaga külgnevate territooriumide hõlvamist. Kõik rääkis sellest, et kokkupõrge neonatside, banderalastega, kellele USA ja tema nooremad kompanjonid panuse tegid, on vältimatu. Me oleme näinud, kuidas liikus sõjaline infrastruktuur, kuidas hakkasid tööle sajad välismaised nõuandjad, NATO riikidest tulid kõige moodsamate relvade regulaarsed saadetised," teatas Putin.