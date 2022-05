Urmas Reinsalu: sattusime Harkivi visiidil keset lahingut tule alla

Reinsalu kirjutas sotsiaalmeedias, et ta läks rindele koos diplomaat Vahur Soosaarega - neid võttis vastu Harkivi kaitset juhtiv kindral, kes suunas nad ühte just vabastatud külla, mis asub 20 kilomeetri kaugusel rahuaegsest Vene-Ukraina piirist.

"Korraga hakkasid komandopunkti lähedal kõlama kahuripaugud, nii et maja värises. Kui kindralile kanti ette, et viimane, 152-kaliibrine mürsk maandus 30 meetrit majast, andis ta käsu kohe lahkuda, sest venelased püüavad meie soomukeid tabada," kirjeldas ta juhtunut. "Tagasiteel kihutasid külavaheteel autod nii, et kõik kabiinis lendas. Eesistmel olev sõdur jälgis kaameraga ümbrust. "Venelased lasevad meid karbikestega [ehk siis gradidega]," karjus ta juhile, "Nüüd keeruta!". Juht hakkas mööda maanteed kihutades vingerdama ühest teeservast teise. Korra keerasime maanteel majade vahele, kaamerat jälgiv sõdur karjus juhile sõida kohe edasi. Õhtul seletasid sõjaväelased, et samasse kohta kus korraks peatusime, lendas veidi hiljem rakett. Vene väge tuld juhitakse eesliinilt, kus olime binoklitest neile näha, kahurvägi asub kilomeetreid kaugemal."