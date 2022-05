Kolmapäeval tuli päevavalgele juhtum, kus kohus trahvis Eesti Ekspressi ajakirjanikke ning Ekspress Meediat Swedbanki rahapesu kahtluse artikli avaldamise eest. Seda põhjendati asjaoluga, et prokuratuuri ei teavitatud artikli avaldamisest ning ei küsitud eelnevalt luba. Riigi peaprokurör Andres Parmas ütles Delfile, et artikli avaldamisega kahjustati kriminaaluurimist.

Delfi pöördus küsimusega prokuratuuri poole, et teada, kas neil on tuua kasvõi üks näide minevikust, kus ajakirjandusse lekkinud detailid on kahjustanud uurimise käiku.