FOTOD | Tartus Raadil soditi punamonument haakriste täis

Tartu politseijaoskonna välijuht Talis Eit ütles, et täna kella 15.25 ajal avastas politsei, et Tartus Raadil asuv Teise maailmasõjas langenute mälestussammas on mitmest kohast haakriste täis soditud ning lisaks on sellele kirjutatud inglise keeles: "Fuck Russians".