"Midagi üllatavat see kahjuks ei olnud. Võitlesime kõigi jõududega selle vastu, et me kalli saare kuvandit ei toidaks," rääkis Kallas hinnatõusust ning ütles, et see on raske löök nii ettevõtjatele, vallale kui kohalikule kogukonnale.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja nentis samuti, et kõik suursaarte ettepanekud tõsteti riiulisse. "Ma ei usu, et midagi muutub," nentis Tasuja.