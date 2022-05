VIDEO | Alar Karis RusDelfile: mõtlen, kuidas teha Narva sama ilusaks kui enne Teist maailmasõda

Millele te mõtlete, kui jalutate mööda Narvat?

Iga kord ma mõtlen erinevaid asju, ma ei ole esimest korda Narvas, seega ei ole see suur üllatus. Kord mõtlen Narvast, kord oma asju. Eks Narvas paistab see ajalugu välja, mis on kaotatud Teises maailmasõjas. See torkab silma. Mõtlen selle peale, kuidas Narva teha taas sama ilusaks, kui see oli enne sõda.

Kas on mingeid ideid ja ettepanekuid, mida saaks näiteks linnapeaga arutada?

Ma täna õhtul kohtun meeriga, eks see vestlus on kahepoolne. Minu ideed, tema ideed. Ma arvan, et Narva võiks teha kaasaegseks linnaks, kus säilib nii vana kui ka väga uus ja huvitav arhitektuur. Täna oleme Narva kolledžis, mis tekitas vastuolusid, kui see omal ajal ehitati. Täna on ta sellisena siin olemas. Ja võibolla kui rohkem selliseid huvitavaid ehitisi siia tuleb, siis muutub ta atraktiivseks ka investeerijatele ja nendele, kes soovivad siin elada.

Mis teie arvates ähvardab Narvat seoses gaasi- ja naftaembargoga?

Ma arvan, et see embargo mõjutab meid kõiki ja Vabariigi valitsus püüab teha kõik, et see ei mõjutaks meie inimesi sellisel määral nagu me võibolla kardame.

Ukrainas toimuva suhtes valitsevad Narvas pigem vastandlikud seisukohad. Ehk suudaksite presidendina ja inimesena (rahvast) lepitada?

Eks see kõik algab sellest, et tuleb rääkida, miks meil on erinevad arvamused ja kus on nende juured. Inimestelt ei saa nende arvamust ära võtta, seda saab muuta, kui inimene ise soovib või toetub faktidele.