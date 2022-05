Pronksiöö ninamehe Maksim Reva elamisluba tühistati: järgnevad 10 aastat ei tohi ta Eestisse siseneda

Täiendavalt on Reval keelatud kümne aasta jooksul Schengeni viisaruumi siseneda.

Reva oli Öise Vahtkonna üks liikmeid, mis tekkis Venemaa agressiivse mõjutustegevuse ja lõhestuspoliitika tulemusena. Pronksiöö massirahutuste ajal võtsid Öise Vahtkonna liikmed – sealhulgas Reva – osa agitaatorina. Kapo sõnul on Reva aktiivselt osalenud Kremli kontrolli all olevate meediakanalite töös, mis levitavad väärinfot, vaenulikku propagandat ning õhutavad viha. Aktiivse rolli eest Venemaa 2014. aasta hübriidoperatsioonis Ukrainas on Reva saanud ka medali „Krimmi eest“.

Reva on ise öelnud, et kuigi ta on Eestis sündinud, siis peab ta ennast Venemaa patrioodiks. Intervjuus Eesti Päevalehele ütles Reva, et kui ta kunagi Putiniga kohtuks, siis suruks tal lihtsalt kätt. "Ja oleksin uhke selle üle, et...