“Hannoveri kaasuse olemus puudutab privaatelu, Swedbanki puhul on tegemist aga väga kõrge avaliku huvi aspektiga - me räägime siin väga mõjukatest firmadest ja väga suurtest rahadest. Need on täiesti erinevad valdkonnad," sõnas professor Harro-Loit.

Tema sõnul on märgata vaigistuskaebuste (vahend, mida kasutatakse kriitikute vaigistamise eesmärgil) sagenemist.

"Ajakirjandusvabadust suudetakse ajakirjanike kriitiliste käsitluste läbi kaitsta. Mis on aga palju tõsisem oht Eestis, on ametnike suupruukimiste takistamine. See on teinud Eestis väga suure allakäigu - peagi ei julgetagi enam avalikkusele midagi rääkida," hoiatas ta.