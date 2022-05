FOTOD JA VIDEO | Endine Roheliste juht Zuzu liitus Eesti200-ga: nüüd on aega teha sisulist tööd

Izmailova sõnul otsustas ta Eesti200 kasuks, sest seal ta saab tegeleda oma meelisvaldkonnaga edasi ehk pühendada ennast keskkonna ja looduskaitse teemadele. "Mu selja taga on tugev meeskond, väga tugev tiim ja see on see, millest ma olen tegelikult juba mõnda aega unistanud, et ma saaksin keskenduda oma asja tegemisele ja Eesti200 pakub mulle seda võimalust," ütles Izmailova.