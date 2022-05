Eesti Ekspressi peatoimetaja: otsus trahvida ajakirjanikke oma töö tegemise eest loob ohtliku pretsedendi

"Me oleme palunud kohtul trahvi tühistada või määrata see summas null eurot," ütles Nikkolo. "Kui otsus tuli ja seda lugesime, siis polnud kahtlust, et lähme seda vaidlustama."

"Trahvi määramine ajakirjanikele enda töö tegemise eest loob ohtliku pretsedendi. See annab sõnumi, et lugude kirjutamiseks peaks prokuratuurilt küsima luba või siis vähemalt teavitama, et nemad saaksid otsustada, millised teemad on avalikkuse jaoks olulised või mitte," nentis Nikkolo.

Väljaande peatoimetaja sõnul tekib põhjendatud küsimus, kas nüüd edaspidi on iga sellise loo jaoks vaja küsida prokuratuurilt luba või muidu ähvardab sind trahv.

"Selline põhimõte pole kooskõlas ajakirjandusvabadusega," ütles Nikkolo. "Ma rõhutan, et küsimus ei ole üldse loo faktides. Loos on kõik õige ja korrektne. Ajakirjanikke trahvitakse selle eest, et nad on teinud oma tööd hästi."

Nikkolo sõnul oli trahviotsuse puhul eriti hämmastav põhjendus, et loo puhul on tegemist lihtsalt avaliku uudishimu rahuldamisega, mitte avaliku huviga.

"Sellega me kindlasti nõus ei ole. Sellise mõjuga rahapesu skandaali kajastamine on kindlasti suure avaliku huviga teema. Me räägime Eesti suurimast kommertspangast, selle usaldusväärsusest, kuidas seda on juhitud. Sellel on mõju Eesti majandusele ja ka mõju Eesti rahvusvahelisele kuvandile. Sellise mõjuga kriminaalmenetlused ei saa toimuda avalikkuse eest varjatult," ütles Ekspressi peatoimetaja.

Trahviotsus tuli nii ettevõttele kui ka ajakirjanikele isiklikult. "Ka see, et ajakirjanikke tullakse isiklikult trahvima, on teema omaette. Muidugi ei pea kunagi meie ajakirjanikud kartma, et nad peaksid ise neid summasid maksma või leidma endale kaitsja. Ettevõtte seisab kindlalt nende selja taga," kinnitas Nikkolo. "Samas on see ikkagi ebameeldiv ja häiriv, kui sinult hakatakse oma töö eest trahvi välja nõudma."