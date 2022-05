FOTOD | Päästjad mälestavad täna Vabaduse väljakul sõjas hukkunud Ukraina kolleege

“Kui kuulsime headelt Leedu kolleegidelt, et sellist ilusat mälestusüritust plaanitakse, ei olnud pikka mõtlemist. Loomulikult soovime Ukraina sõpradele ja rahvale sel raskel ajal ühiselt ja igakülgselt toeks olla,” selgitab Päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelt.

“Langetada minutiks pea ja mõelda aupaklikkusega nende 33 Ukraina päästja peale, kes on sõjakeerises seadnud abivajajate ohutuse kõrgemale enda omast, on vähim, mida teha saame. Neid kangelasi ei unustata ka siis, kui see koletu sõda lõpeb,” sõnas Anvelt.