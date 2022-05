Reformierakonna uus peasekretär on Timo Suslov, Erkki Keldo avaldas soovi ametist lahkuda

“Jään kindlasti tegevaks nii erakonnas kui poliitikas, aga tunnen, et aeg on organisatsiooni juhtimisse värskeid mõtteid tuua,” sõnas Erkki Keldo. Ta lubas jätkata tööd erakonna riigikogu fraktsiooni aseesimehena, panustada riigikogu valimiste kampaaniasse ning valimistel kandideerida. “Erakond on kindlatel alustel – meie rahaasjad on korras, ettevalmistus riigikogu valimisteks on alanud ja töö kampaaniaks, programmiks ja nimekirjade koostamiseks käib suure hooga,” tõdes Keldo.