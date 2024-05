Ühe ema rindade suurendamise ja tõstmise kogemuslugu

Katrin, kuidas sul tekkis idee minna rindade suurendamise ja tõstmise operatsioonile?

Rindade suurendamise ja tõstmise operatsiooni mõte küpses mul peas ligikaudu seitse pikka aastat. Pärast laste sündi, mil naasin tööle ja asusin uuendama oma garderoobi, sattusin tihtipeale olukorda, kus paljud kleidid ja pluusid ei olnud seljas ilusad, sest minu rinnad asusid justkui teise koha peal, kui kleidi või pluusi lõige ette nägi.

Minu rinnad olid pärast kahe lapse imetamist korralikult kokku tõmbunud ja lõtvunud ning enesetunnet ei „päästnud“ ka push-up-tüüpi rinnahoidja. Suvel rannas või talvel spaad külastades tundsin ennast järjest ebamugavamalt ja päevitusriiete sobimatus minu kehaga häiris mind iga kord. Enne emadust mul rindade kuju ja suurusega probleeme polnud.

Kui tavaliselt annab uue pesu ostmine naisele hea tunde ja tõstab enesekindlust, siis mulle mõjus see üks hetk juba üsna ebamugavalt ja oli pigem tegevus, mida hakkasin vältima. Ühel päeval, hakates rohkem enda sisse vaatama, sain aru, et rahulolematus oma keha osas on hakanud mõjutama olulisel määral minu enesekindlust. Mõnda aega juureldes sain aru, et on kaks varianti:

kas õpin oma keha aktsepteerima sellisena, nagu see on, või

hoopis vastupidi, võtan rahulolematusega oma keha suhtes midagi ette.

Üsna kiiresti sain selgeks, et valin teise variandi, see tähendab, et võtan midagi ette.

Miks kaalusid rindade suurendamise operatsioonile minekut seitse pikka aastat?

Põhjuseid operatsiooni edasi lükkamiseks oli mitmeid, küll oli vaja investeerida raha kodu jaoks, küll osta uus auto, küll oli vaja teha palju tööd. Lisaks olid peres kasvamas kaks poega.

Lisaks lõi mul välja surmahirm, mida ei teadnud endal varem olevat. Mis saab siis, kui operatsioon ei õnnestu ja lõpeb surmaga? Kohe tekkis mõte, et kes mu lapsed siis üles kasvatab.