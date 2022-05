73 inimest küsib koroonavaktsiinist saadud kahjude hüvitamist

Kukk lisas, et alles siis, kui on tuvastatud seos, saab haigekassa määrata tervisekahjustuse raskusastme ning maksta vastavalt sellele hüvitise.

Taotlust koos vajalike dokumentidega on võimalik haigekassale esitada patsiendiportaali www.digilugu.ee kaudu, e-kirja teel või paberkandjal. Et enda jaoks sobiv taotlusviis leida, tuleks esmalt neil, kel ligipääs arvutile olemas, haigekassa kodulehel täita lühike küsimustik.

Taotluse menetlemine võib kokku kesta kuni 150 päeva. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste on varem märkinud, et tõenäoliselt hakkavad vaktsiinikahjude menetlused kulgema siiski kiiremini. Kui praktikast nähtub, et asutustel kulub vähem aega, saab ka seadust muuta. „Tuleb ju arvestada, et alguses on nende nõuete arv ilmselt üpris suur,” põhjendas Paluste esialgu kokkulepitud aegu. Ta lisas, et ekspertide kaasamine veel kolme kuu jooksul peaks olema väga erandlik.