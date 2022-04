Pronkssõduri kallal vandaalitses 31-aastane mees, keda võib oodata kuni 1-aastane vangistus

Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater märkis Delfile, et isik tuvastati kaamerasalvestiste abil.

"Vandaalitsemine toimus 12. aprilli hilisõhtul ning kuriteo toimepanijaks on 31-aastane mees," sõnas Toater. "Prokuröri taotlusel lahendatakse asja kohtus kiirmenetluses ning täpne karistus selgub pärast kohtuotsuse väljakuulutamist. Karistusseadustiku järgi võib selle teo eest karistada rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega."

Toateri sõnutsi on mees oma tegu tunnistanud, ühtlasi kahetsedes tehtut.

"On mõistetav, et Venemaa agressioon Ukrainas võib inimestele emotsionaalselt raskelt mõjuda, kuid mälestusmärgi kallal vandaalitsemine ei ole siiski õige viis oma meelsuse avaldamiseks, vaid selle jaoks on olemas ka palju seaduslikke võimalusi," pani Toater inimestele südamele.