Täna sooritati eesti keele riigieksamit. Milliste teemadega tuli noortel rinda pista?

2022. aastal on riigieksameid sooritamas 8982 õpilast - haridus- ja noorteameti testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa märkis, et neist 7411 on statsionaarses, 1370 mittestatsionaarses, 109 osaliselt mittestatsionaarses ning 92 eksternõppes.