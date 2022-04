Politseijuht: oleme 9. mail väljas suurte jõududega, et õiguskord tagada

Samas ütles politseijuht, et loodab riigikogu peale, et see kindlasti menetleks 9. maiks ära seadusemuudatuse, mis annaks politseile selgema õigusliku aluse agressioonisümboleid keelata.

"9. maini on kuu aega minna, aga kindlasti meie oleme valmis 9. mail olema väljas suurte ressurssidega, et õiguskord ja õigusriik tagada," rääkis Vaher.

Vaheri sõnul ei keela politsei 9. mail hukkunute mälestamist, kuid seda tuleb teha väärikalt.

"Tulge kohale, asetage lilled, langetage pea, mälestage hukkunuid. Aga kõik need avalikud koosolekud ja suuremad sündmused, millega näidatakse selget toetust Putini režiimi vastu, see ei ole väärikas. Ja kindlasti oleme me valmis 9. mail selliseid tegevusi lõpetama. Oleme väljas suuremate jõududega, sest olukord ei ole sarnane varasemaga,” rääkis Vaher.

Küsimusele, kuhu tõmmata piir ehk kui inimene tuleb pronkssõduri juurde T-särgiga, millel on Putini pilt või on käekotile seotud Georgi lint, siis kas PPA võtab selle vastu midagi ette, vastas Vaher, et see on kaasaaitamine Putini tegevusele, mida avalikus ruumis teha ei tohiks.

"Kui parlament seadust muudab, saame kasutada meile antud jõudu, et see lint ära võtta," sõnas Vaher.