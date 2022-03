Aeg kella keerata! Eestis minnakse tänasel ööl üle suveajale

Suveaja kasutamisele on vägagi ökosõbralik selgitus: nimelt on võimalik loodusliku valguse ratsionaalsema kasutamisega elektrienergiat kokku hoida.

Siiski on mitmed uuringud väitnud, et energiavõit on kellakeeramisest üürike. Seda enam, et talvisel ajal kellakeeramine võib tekitada vajadust pikemat aega kütta.