Ukrainast saabunud õendustöötajatele korraldatakse töölesaamise infopäev

Reedel, 1. aprillil kell 11-14 toimub Tallink Spa & Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn) konverentsisaalis infopäev, kus Tallinna haiglates tööle asumise võimalusi tutvustavad Tallinna linna, Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindajad ning tööotsijatele jagavad infot Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Regionaalhaigla ja Lastehaigla.

„Tallinnas on täna registreeritud ligi 11 000 sõjapõgenikku, kellest ligi 300 on tervishoiu valdkonna kvalifikatsiooniga, enamik neist õed. Teatavasti on Eesti tervishoius kõige rohkem puudu just õdedest, õdede puuduses on ka Tallinnas tegutsevad haiglad,“ ütles abilinnapea Betina Beškina. „Loodame saada ministeeriumist peatselt õigusliku ja finantsilise lahenduse, kuidas saaks Ukrainast pärit õdesid suunata võimalikult kiiresti nii keele kui ka täiendõppesse ning samal ajal ka erialasele tööle.“

Infopäeval selgitatakse, milliseid dokumente ning etappe on vaja läbida, et saada haiglasse erialasele tööle. Kuna õe ja ämmaemanda kutse on EL direktiiviga reguleeritud ja Eestis minimaalselt rakenduskõrghariduse tasemel, siis Ukrainast pärit kolleegid peavad arvestama, et nende diplom automaatselt meil õena/ämmaemandana töötamiseks ei kehti.

„Korraldatava infopäeva laiem eesmärk on anda märku Ukrainast pärit õe ja ämmaemanda kutsega inimestele, et nad on oodatud meie tervishoiusüsteemis. Eestis on täitmata tuhandeid õe ametikohti, olemasolev personal on kurnatud – seega võiks Ukraina kolleegidest olla meie tervishoiu jätkusuutlikkuse tagamisel suur abi,“ märkis Beškina.

Infopäev toimub vene keeles (ilma tõlketa), sihtrühm on Ukrainast sõjapõgenikena Tallinnasse saabunud õe või ämmaemanda kutsega tervishoiutöötajad.