VIDEO | Eesti saadab Ukrainale veel laskemoona, meditsiinitehnikat ja palju muud

Kolonel Grosberg rääkis, et mida pikemaks venib sõda, seda haavatavam on sissetungija logistiline kett, mis ründajaid varustab. Seega on lähipäevil oodata Vene vägede suuri pingutusi ehk teravaid lahinguid Kiievi pärast. Kiievi lähedal on kolm lennujaama, mis võimaldaks sealt edasi Kiievi peale tungida. Ukraina vägedele tähendab see omakorda tõsiseid kaitselahinguid.