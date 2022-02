OTSEBLOGI | Vene väed võtsid üle Tšornobõli tuumajaama, Kiievi lähistel asuvas lennujaamas jätkub lahing

"Teil ja mul lihtsalt ei ole jäänud muud võimalust Venemaa, meie rahva kaitsmiseks, kui see, mida me oleme täna sunnitud kasutama. Olukord nõuab meilt otsustavat ja kohest tegutsemist. Donbassi rahvavabariigid pöördusid abi saamiseks Venemaa poole," teatas Putin öises pöördumises ( Loe Putini sõjakuulutust täispikkuses! ).

Ukraina presidendi kantseleist teatati, et Ukraina relvajõud on Vene väed mitmel suunal tagasi löönud. Meil on kaotusi, öeldakse, ent relvajõud olid valmis Vene Föderatsiooni kõigiks plaanideks ja osutavad praegu aktiivset vastupanu. Ennelõunaks oli lahingutegevuses hukkunud enam kui 40 Ukraina sõdurit ning 10 tsiviilisikut. Eesti aja järgi kella 13 ajal hukkus Odessa sõjaväebaasi tabanud tulelöögis vähemalt 18 Ukraina sõdurit.