OTSEBLOGI | Ukraina ametnikud: Venemaa eesmärk on vallutada Kiiev. Vene väed on pealinnast vähem kui 30 kilomeetri kaugusel

"Teil ja mul lihtsalt ei ole jäänud muud võimalust Venemaa, meie rahva kaitsmiseks, kui see, mida me oleme täna sunnitud kasutama. Olukord nõuab meilt otsustavat ja kohest tegutsemist. Donbassi rahvavabariigid pöördusid abi saamiseks Venemaa poole," teatas Putin öises pöördumises ( Loe Putini sõjakuulutust täispikkuses! ). "Sellest tulenevalt, kooskõlas ÜRO artikli 7. jao artikliga 51, lähtudes Vene Föderatsiooninõukogu heakskiidust ja vastavalt 22. veebruaril föderatsiooninõukogus heakskiidetud koostöö- ja sõpruslepetele Donetski rahvavabariigi ja Luganski rahvavabariigiga olen otsustanud läbi viia sõjalise erioperatsiooni."

"Selle eesmärk on kaitsta inimesi, kes on kannatanud kaheksa aastat Kiievi režiimi tagakiusamise ja genotsiidi all. Selleks taotleme Ukraina demilitariseerimist ja denatsifitseerimist, samuti kõigi inimeste kohtu alla andmist, kes on sooritanud arvukaid veriseid kuritegusid tsiviilisikute, sealhulgas Vene Föderatsiooni kodanike vastu."