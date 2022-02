OTSEBLOGI | Kiiev raketitule all. Ukraina eriteenistus: Venemaa plaanib Kiievi võtta 10 000 mehega

Vene väed on tunginud Ukrainasse lisaks juba okupeeritud Donbassile ja annekteeritud Krimmile ka Lõuna-Valgevenest ning Edela-Venemaalt.

Lõunast toetas üksusi Vene Musta mere laevastik ning edelast toetas tulega Vene vägede kontrolli all olev niinimetatud Transnistria vabariik.

Suurim sõjategevus on toimunud idas ja lõunas. Põhjas vallutasid Vene väed Tšornobõli tuumajaama alad. Lahtine on Kiievist mõnekümne kilomeetri kaugusel asuva Antonovi/Hostomeli lennuvälja saatus, mille kohta on tulnud teateid nii Vene kui ka Ukraina vägede edust.