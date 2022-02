ERISAADE | Tänaseks ennustati sõja algust Ukrainas - on see ikka tõenäoline? Mis toimub Putini peas?

Tänast päeva, 16. veebruari on viimastel päevadel korduvalt mainitud kui võimalikku kuupäeva, mil Venemaa alustab Ukraina vastu sõjategevust. Kui tõenäoline on see tegelikult ja millised on suure vastasseisu tagamaad ning järgmised võimalikud arengud, arutlesid Erisaate podcastis Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanikud Raimo Poom ja Krister Paris.