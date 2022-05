VILJA KÜSIB | Marina Kaljurand: Putiniga ei tule läbi rääkida, ta tuleb süüdi mõista

Seda ei oska praegu mitte keegi öelda. Praegu käib jutt sellest, kas üldse. Ukrainale kandidaatriigi staatuse andmine on osutunud suureks komistuskiviks. See tähendab, et läbirääkimised alles algavad. Ja ka selleks ei näe ma täielikku valmisolekust. Järgmised nädalad on väga keerulised. Loodan, et Eesti poliitikud survestavad teiste riikide poliitikuid, sest otsus peab olema konsensuslik. Kui täna sõda ei oleks, siis ei oleks Ukraina valmis Euroopa Liitu astuma. Reformid on tegemata, need jäid pooleli.

Eks me räägime siis uuesti, kui see aeg kätte tuleb. Praegu ei oska ma isegi öelda, kas ma uuesti Euroopa Parlamenti kandideerin. Mul on veel üle kahe aasta aega mõelda. Kas mind mäletatakse? Mulle kirjutatakse ja helistatakse, sotsiaalmeedias on mul järgijaid kõvasti juurde tulnud. Neidki on üha rohkem, kes tänaval juurde tulevad ja ütlevad, et ma räägiksin rohkem sellest, mida teen. Julgen öelda, et mind ei ole ära unustatud.

Olen pidanud elus mitu korda pidanud mõtlema vastutuse võtmise üle. Alati mõtlen, kas ma olen valmis, kas mul piisavalt oskusi ja pädevust. Olen näinud juhte, kes lähevad üle oma piiride, ja seda on hale vaadata. Mina pole seni tundnud, et mul on tahtmist, poliitilist pädevust ja kogemust erakonda juhtida. Ma ei välista, et see hetk tuleb kunagi.

Alati, kui on tarvis erakonnale uus juht leida, olete teie puu otsas, kui see pauk käib. Miks ometi?

Kaua sellega läheb?

Komisjon on lubanud seda öelda juuli jooksul. Ma ise oleksin lootnud, et see oleks neile antud kohe, kui nad küsisid, veebruaris-märtsis. Kandidaadistaatus ei tähenda liikmesust. Kas Euroopa Liit peaks Ukraina jaoks liikmeksastumise kriteeriumi lõdvendama? Arvan, et ei. Liikmelisus saab tulla siis, kui riik on selleks valmis: poliiitiliselt, majanduslikult, juriidiliselt. Ukraina läbirääkimised tulevad keerulised ja tõenäoliselt ka päris pikad. Kui kaua aega läheb, ei oska ennustada.

Kuula siit.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2

Kuidas hinnata neid läänes valjenevaid hääli, mis nõuavad sõja lõpetamist, nii et Ukraina peaks mõne osa territooriumist loovutama?

Kahjuks hakkab Euroopas kaduma see pühendumus, mida võis näha Ukraina sõja puhkedes. Märkan seda uute sanktsioonide kehtestamisel või olemasolevate elluviimisel. Need kõned Putinile ja see, et sõlmige mingisugunegi rahu – jah, seda ma näen. Kas Putiniga tuleb läbi rääkida? Jah, tuleb. Et vabastada Aasovi sõdurid, et tekitada humanitaarkoridor, et sõlmida vaherahu. Sellest pole rääkida kellegi teise kui Putiniga. Aga Ukraina tulevikust rääkides ei ole Putinil mingisugust rolli. Putin on kurjategija. Temaga ei tohi läbi rääkida ei Ukraina tuleviku ega Euroopa julgeolekuolukorra asjus. Ta tuleb süüdi mõista rahvusvahelises tribunalis.

Neid teemasid on järjest raskem tõstatada, sest tunnetan aina enam oma kolleegide väsimust, tahtmist minna suvepuhkusele, naasta tavapärase elu juurde. Ida-Euroopa saadikute roll on suurem: hoida seda teemat päevakorral, rääkida ja rääkida. Sellepärast käisin ka ise Ukrainas. Olles kohapeal neid õudusi näinud, annab see mulle õiguse fraktsioonikaaslastele öelda, et sanktsioonid tuleb kehtestada.

Kuidas põhjendavad Prantsuse saadikud kõnesid Putinile?

Nagu ka Macron ise: et need kõned toimuvad kokkuleppel Zelenskõiga. Et diplomaatilisi kanaleid tuleb hoida.

Ja samamoodi sakslased?