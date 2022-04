VILJA KÜSIB | Rainer Saks: Putini asemel võib tulla uus ja hullem

Ei kehti. See oli väga huvitav töö, mida teha, ja ma olen sellest palju õppinud. Üks minu hea sõber, luuraja, ütles nii: luuretöö, see on bürokraatia. Luure on saanud valitsuselt teatud volitused toimetada ja sageli kardetakse, et neid volitusi kasutatakse kurjasti. Valitsuse antud usalduskrediiti tuleb hoida, see on selles ametis suurim väärtus. Kõige dokumenteerimine võtab tohutult palju aega, see on kurnav. Aga see on ka huvitav, sest on võimalik mängida koos inimestega, kes teevad maailma tähtsamaid otsuseid.