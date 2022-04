VILJA KÜSIB | Kristian Jaani: olen ikka veel peast politseinik. See ei kao mitte kuskile

Uued väljakutsed on alati head. Kutse tulla siseministriks oli väga suur väljakutse. Olen 25 aastat politseis siseturvalisuse valdkonnas töötanud, seda arendanud, olnud ka õppejõud sisekaitseakadeemias. Kaheksa aastat kuulusin politsei- ja piirivalveameti tippjuhtkonda. Nii et see väljakutse tuli õigesse kohta. Sellised väljakutsed tulevad üks kord elus ja neid tuleb ära kasutada.

Oma tviidis juhtisin tähelepanu sellele, et osa Venemaa kodanikke ei saa ikka absoluutselt mitte millestki aru. Aga see viidatud olukord oli muidugi kehv. Ajakirjanduse ülesanne ongi sellised olukorrad välja tuua. Erakonna esimees on seda piisavalt palju selgitanud. Minu seisukoht: see ei olnud hea pilt, mis loost välja paistis, loomulikult.

Kui lubate, võtan kinni ühe teie tviidi sabast. „ Miks üldse selliseid „muresid” kajastada. Krt küll, ühed varjuvad keldris, et ellu jääda, teised koguvad kalleid jooke keldrisse, et „ellu jääda”. ” Jutt käis ühest Delfis ilmunud uudisest Vene iluuisutaja kohta, kes kurdab, et ei saa sanktsioonide tõttu enam head elu nautida. Minu tähelepanu langes sõnale „joogid”. Teie ilmselt Jüri Ratase autosse tellitud jooke maitsta ei saanud, aga kuidas meeldis sellekohane ajakirjanduslik kajastus?

Need on tõesti kõik väga kehvad näited, tõepoolest. Aga neid ei tohiks kogu erakonna peale üldistada. Seda muidugi tehakse, kui erakonna juhtkonda kuuluvad inimesed on kahtlustuse saanud. Õiguskaitseorganid on teinud head tööd. Enamik keskerakondlasi on ikkagi head ja tublid inimesed. Neil on süda õiges kohas, nad võitlevad õigete asjade eest.

Oluline on olnud mu nn kehahoiak ja sõnumid eelnõude üle arutledes. Olen selgitanud, missugused eelnõud on korruptsiooni vastu võitlemisel eriti olulised. Ametisse astudes ütlesin, et meie õiguskaitseorganid on väga tublid ja kui keegi kuskil midagi [halba] teeb, siis varem või hiljem jääb ta vahele. Nii on see olnud. Kahju, et selliseid tegusid toime pannakse.

Erakonna esimees ja juhtkond tegi selle nimel väga palju tööd. Mina olen lihtliige ja ei osale otseselt neis protsessides. Erakonna esimees on tõepoolest väga aktiivselt töötanud selle nimel, et erakond oleks ühtne ning et erakonnal oleks selged ja üheselt mõistetavad sõnumid.

Oleks muidugi õige, et kõik liikmed maksavad liikmemaksu, see on põhikirjas ette nähtud. Erakonna juhatus tegeleb sellega aktiivselt, samuti peasekretär Andre Hanimägi.

Teil on erakonnas ligi 15 000 liiget, aga liikmemaksu maksis ainult 542 parteilast. See on ju hullumaja ja korralagedus. Kuidas nii?

Ei ole. Ministriametit vastu võttes oli selge, et mingil hetkel pean tegema erakonnaga liitumise otsuse. Olukord ei hea, aga loodan, et languse selgroog on murtud ja ma suudame erakonnana tõusta, enam madalamale mitte langeda.

Vastuvõetud seaduseelnõu puhul on oluline see, et oleme kujundanud põhimõttelise hoiaku: agressioonisümbolite eksponeerimine ründajat toetaval viisil on süütegu. Enne oli see avaliku korra rikkumine, mida sai küll käsitleda ka laiemas vaates, mis võimaldas samuti süüteomenetlust läbi viia. Aga on põhimõtteline öelda, et agressioonisümbolite eksponeerimine on karistatav. See on oluline. Seadus räägib eksponeerimist toetaval viisil ja selle mõistmiseks tuleb lugeda eelnõu seletuskirja. Väga oluline roll on politseil, sellel, mismoodi hakkab politsei olukordi hindama.

Vaevalt on politsei teile tänulik, et seadus on nii umbmäärane. Nemad peavad otsustama, kellega rääkida ilusti, kes viia natukeseks rahunema, kellele määrata trahv. Suur tõlgendamiskoormus ei pruugi politsei elu ju üldsegi kergemaks teha?

Endise politseiametnikuna olen ma rohkem kui kümme korda tegelenud 9. mai sündmustega. Enne oli olukord veel keerulisem. Oli võimalik sekkuda korrakaitseseaduse alusel. Praegu käib selliste tegevustega kaasas reaalne süüteo koosseis, mille eest on võimalik karistus määrata. See on hoopis teistmoodi lugu. Politsei jaoks paneb see paika uued raamid. Politsei on seda seadust oodanud ning olnud ka õigusloome protsessi kaasatud. Nii et politseil on hea meel. Muidugi, iga uue õigusnormi rakendamine on väljakutse.

Ja mida rohkem me sellest teemast räägime, seda rohkem võib mõnel rusikas sügelema hakata ja tekkida tahtmine kaklema minna?

See on ikkagi ühiskonnas väga väike osa, näitavad avaliku arvamuse uuringud. Georgi linte ja muud sarnast sümboolikat on avalikus ruumis järjest vähem näha. Suurele osale eestimaalastest on kenasti kohale jõudnud, et pärast 24. veebruari on sümbolitesse suhtumine muutunud.

Veel enne 9. maid jõuab kätte pronksiööde 15. aastapäev. Kas seoses sellega võib kellelgi tekkida kiusatus korda rikkuda?