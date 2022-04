ANALÜÜS | Zelenskõi endised stsenaristid aitavad nüüd presidenti Vene-vastases infosõjas

Rindel on Ukraina jaoks olnud nii häid kui halbu uudiseid. Pärast seda, kui pealinna hõivamine ebaõnnetus, olid Vene relvajõud sunnitud Kiievi oblastist taanduma. Ent Aasovi mere rannikul on neid saatnud arvestatav edu. Krimmist on loodud maismaakoridor idapoolsete „rahvavabariikideni”, kus oodatakse peagi Vene pealetungi.

Infosõja pidamisel on Ukraina aga näidanud meistriklassi. Zelenskõi kõned rahvale ja välisriikide parlamentidele on aidanud koondada rahvusvahelist toetust ja tugevdada oma rahva moraali. Nad pakuvad haaravat vaatemängu, reaalajas videoblogi Euroopa veriselt rindejoonelt.

Neid tekste kirjutab 38-aastane eksajakirjanik ja poliitikaanalüütik, kellel on Twitteris alla 200 järgija. Observerile antud intervjuus rääkis Dmõtro Lõtvõn, et kõnedes väljendatud mõtted tulevad Zelenskõilt endalt. „President teab alati, mida ta tahab öelda ja kuidas ta tahab seda öelda,” ütles Lõtvõn. „Kõnede puhul on kõige tähtsam emotsioon. Ja emotsioonid ja sõnade taga olev loogika tuleb muidugi presidendilt.” Ta lisas, et ka teised maailma liidrid suudaksid „asja ära õppida,” kui nad tahavad Zelenskõi kõnede otsekohesust ja emotsionaalset mõju jäljendada.