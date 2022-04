Kuidas muuta kontori või teenindusala WiFi kiiremaks ja stabiilsemaks?

Enamasti on kontorites ja teeninduskohtades juhtmeta internetiühendus lahendatud ruuteriga, mis tekitab püsiühendust kasutades WiFi leviala. Sõltuvalt ruuterist võib WiFi leviala olla pisut suurem või väiksem, kuid reeglina on see mõõdetav ikkagi kümnetes meetrites. Kui olemasoleva ruuteri WiFi levist ei piisa ja selle kaudu tekitatud ühendus on aeglane ja väiksema levialaga kui vaja, siis tuleks WiFi leviala laiendada spetsiaalsete Smart WiFi seadmete abil, mis loovad omavahel ühise võrgu. Tänu sellele on WiFi leviala oluliselt laiem, see ei katke ja stabiilne ühendus on tagatud üle terve kontori- või teeninduspinna.