VILJA KÜSIB | Andres Puustusmaa: sõnu ei jätku, et seda ilgust ja jälkust kirjeldada

Ma tegin seal tööd. Töö on mu elu osa. Mulle meeldib filme teha ja sarjades mängida. Mul oli seal võimalus olla pidevas töös. Eeldan, et mu kolleegid käituksid samamoodi, kui selline võimalus on. Nüüd on see riik osutunud agressoriks ja valetab metsikult – sõnu ei jätku, et seda ilgust ja jälkust kirjeldada.

Ei, ma ei tunne seda. Eeldasin küll, et midagi sellist võib tulla: näiteks, et mis sa siia tagasi ronisid. Küll aga märkan venekeelsete inimeste vaoshoitust, vaikimist, soovimatust oma positsiooni välja öelda. Ma ei pea seda õigeks. Sellises õuduses, nagu me elame, ei saa argumenteerida mingi jamaga.

Olen loomult küllaltki närviline inimene. Teatud kindlus on siiski tulnud, aga no mis kindlus. See käib lainetena. See kõik on nii jube, et sõnades on seda võimatu kirjeldada.

Märkasin, et andsite esimesed intervjuud hapras seisus, nägin, et olite kogenud hirmu, muret, ebakindlust. Kas olete nüüd saavutanud emotsionaalse stabiilsuse?

Minul on see lihtsam, perel veidi keerulisem. Poeg oli ju oma sealse kooliga harjunud.

See ei toimi. Püüdsime koos Kirilliga mõista anda, et toimuv on kohutav. Te peate leidma teisi kanaleid, kust infot saada. Te peate mõtlema õppima, analüüsima.

Ei olnud. Proovisime ääri-veeri, tahtmata neile peale hüpata: no et lollid, idikad, te ei saa aru, mis toimub, Putin on värdjas, ta sülitab teie peale.

See on suuresti peaga vastu seina jooksmine.

Moskvas rääkisin iga päev õega ja Tallinna sõpradega. Olin emotsionaalselt väga üles köetud ja teatasin õele, et pean vene koolidesse rääkima minema. Tahan kuulda, mis nad räägivad. Et sru saada, mismoodi Eestis see ajupesu on toiminud. Vene meedia, propaganda, nende õnnetute laste vanemad ja vanavanemad, see on kohutav asi.

See on tema asi. Ma ei tea.

Jälgin Eesti venekeelset pressi, nii Vene Delfit kui ka ETV vene kanalit, mida nad räägivad ja kuidas. Hoiakud on ikka väga erinevad. Vene Delfi ja ETV Plussi hoiakud on palju reserveeritumad. Ei pea räuskama, karjuma ja vastu rinda taguma, aga hoiak halva vastu selgelt välja tuua on praegu oluline.

Märkasin eile, et Õhtuleht püüdis kommentaare saada Anne Veskilt, kes on Venemaal kõva karjääri teinud, Veski keeldus midagi ütlemast. Kuidas sellisesse küsitlemisse suhtuda, nii üldises plaanis?

Selline huvi tekkis eelkõige minu naise vastu, ma sattusin suurde paanikasse. Kutsuti prokuratuuri ja puha. Siis mõistsime, et lahkuda tuleb kohe, see oli viimane piisk.

Jõudis see pärale?

Ma kahtlen selles väga. Narvas tulid paar naist tänama, pisarad silmis. Kindlasti teevad Narva võimud kõik, et inimestele infot anda ja rahule üles kutsuda 9. mai eel. Mina küll pelgan, et vankad võivad... Neil puudub analüüsivõime. Nad ei ole harjunud seda tegema, nagu ka suur osa Venemaa biomassist. Ta kasvatab aias eluaeg oma juurikat, ei teagi midagi tahta. Ta ei tea, mis on vabadus. Telekast näeb ta huumori- ja muusikasaateid, vahele näidatakse selle värdja lõusta. Seda ta kummardab, see on tema kirik.

Tugevad väited. Vaatame korra eraldi Venemaa elanikku ja Eesti venekeelset elanikku – kelle otsa peaks tema vaatama?

Kust algas Vene maffia? Pärast Nõukogude Liidu lagunemist, mis oli korrumpeerunud ja kuritegelik rühmitus. Grupeeringud jagunesid ümber ja koondusid ühe maffiabossi käe alla. Tulemusi näeme praegu. See on maailma suurim maffia, mis on oma niidid ajanud nii kaugele, kui vähegi võimalik. Kahetsusväärselt kombel valiti Orban tagasi, see maffia ulatub sinnamaani.

Ungari on läinud, tahate te öelda?

Jah. Ja kogu on see mudel meil nähtaval EKRE käitusmislaadis.

Enne kohaliku poliitika juurde jõudmist, kuivõrd on õigustatud selline suhtumine: iga kord, kui teie räägite vene kunstist ja kirjandusest, näitan mina teile Butša pilte? Ehk siis et iga vene inimene vastutab nende õuduste eest, on see õige?

Praegusel hetkel on see adekvaatne. See ei saa teisiti olla.

Hästi. Vaatame Eesti sisepoliitikasse. Nimetasite juba EKREt. Palun, sõnastage nüüd Eesti erakondade roll.

Kujutagem ette, et ma seisan riigikogus, seljaga spiikri poole. Paremat kätt on pingirida, kõige taga on see üks rahvasaadik, kes mähib ennast kilesse...

Kalle Grünthalist käib jutt.