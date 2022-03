Annely Ojamets: kuidas tagada ka kriisis stabiilne rahavoog?

Võib vist väita, et ärevad ajad on muutnud ka Eesti inimeste rahaotsuseid – müüakse aktsiaid ja ostetakse kulda. Kuidas on maailmas toimuvad sündmused mõjutanud Tallinna Hoiu-laenuühistut?



Ärevus on loomulikult õhus, kuid meie tegevust see muutnud pole. Ühistu liikmete äravoolu pole, vastupidi – liikmete arv kasvab pidevalt. Meil ja meie liikmetel on ka kriisis hakkamasaamise kogemus. Kuna Tallinna Hoiu-laenuühistu on tegutsenud juba 12 aastat, siis oleme näinud majanduses igasuguseid aegu. Kuid praegune kriis erineb loomulikult 2008. aasta majanduskriisi järgsest ajast, mil me oma tegevust alustasime. Praegu on tegemist julgeolekukriisiga ja siin on oluline ka inimeste enda majanduslik julgeolek.



Majanduslik julgeolek – mida te selle all silmas peate?



Inimese säästud peavad olema kriisi ajal võimalikult turvaliselt paigutatud, sest esikohal on vara säilitamine ja me kõik näeme, kuidas on kukkunud nii Tallinna kui ka maailma börsid. Samuti peab investeeritud raha olema likviidne ehk võimalikult kiiresti kasutusele võetav. Seega tuleb vaadata, kuhu oma säästud investeerida. Võimalusi investeerimiseks on praegu väga palju ning igaüks peabki tegema korraliku eeltöö, uurimaks näiteks ettevõtte, kuhu on plaanis raha paigutada, ajalugu. Äsja tegutsemist alustanud ettevõte võib näiteks pakkuda küll hoiustele kõrgeid intresse, samas on sinna investeerides ka risk kõrgem.



Kuidas on Tallinna Hoiu-laenuühistu oma liikmete hoiused turvanud?