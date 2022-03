VILJA KÜSIB | Eero Janson: meie ei saa ühtegi põgenikku sundida kolima külla või väikelinna

Kas pole hirmus nöök: sellal kui sõda puhkes ja pagulaskriis enneolematul kujul vallandus, viibisite teie teisel pool maakera. Teie puhkus läks mokka, nagu ma aru saan?

Alates 24. veebruarist ei olnud puhkus enam puhkus, algasid tihedad tööpäevad ilma nädalavahetusteta. Pikalt planeeritud perepuhkus läks osaliselt lörri, jah.

Katkestasite puhkuse või töötasite puhkuse ajal?

Katkestasin puhkuse, aga jäin teisele poole maakera veel mõneks ajaks. Väga kaugelt varem tagasi lennata olnuks raske.

Kahetsesite ka, et olite eemal just siis, kui oleksite iga päev pidanud olemas raadios, telekas, kirjutavas ja online-meedias?

Meil on Pagulasabis väga tugev meeskond. Kõik, mida oli vaja öelda, sai öeldud. Organisatsioonina peame alati olema valmis kriisides reageerima. Oleme olnud algusest peale võimelised töötama igas maailma nurgas. Praegugi on meil inimene Ameerikas, Jordaanias jne, nii olemegi harjunud töötama.

Te peaksite olema vähemalt kümme korda kuulsam. Kui ma ütlesin kolleegidele, et stuudiosse tuleb Eero Janson, küsis nii mõnigi, kes see on. Veel 2016 küsiti teilt, mida see Pagulasabi üldse teeb. Kas tegemist on ajakirjanike ignorantsusega või äkki ka teie enda tegematajätmisega? Et organisatsioon pole küllalt pildil?

Oleme viimase kuu jooksul vägagi pildil olnud ja varasematel aastatel samuti. Ukraina sõja ajal pole meil katkenud muud tegevused, mis toimuvad viies riigis ja lisaks Eestis.

Tundub, ukrainlaste aitamise süsteem on ehitatud üles nii, et üks käsi ei tea, mida teine teeb. Tegev on omavalitsused, riik, siis on meil hädaolukorra ühendstaap ja lõputult neid, kes tahavad aidata. Missugusel kohal selles kangas asetseb Eesti Pagulasabi?