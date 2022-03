VILJA KÜSIB | Sünnib uus partei! Siim Kiisler kinnitas, et Isamaast välja visatud Parempoolsed teevad oma erakonna

Vaevalt kujutasite ette, et nii läheb: olete kolmkümmend aastat ühes erakonnas – ja siis visatakse teid sealt välja?

Ma olen sellesse erakonda tõesti palju panustanud. Anvar Samost rääkis viimati oma saates, et olen terve elu ühele erakonnale andnud. See on ehk väike liialdus, aga ma olen sellesse parteisse tõesti tõsiselt panustanud. Ega ma lõpuni uskunud, et see nii läheb. Veensin seal koosolekul inimesi, et see [väljaviskamine] on loll mõte. Veel enne hääletust mõtlesin, et ei, nad ei saa nii rumalat valikut teha. Inimesed lihtsalt ei saa nii rumalasti otsustada. Aga tehti ära, jah.

Te saite ise enda väljaviskamise vastu hääletada eestseisuses, aga ülekaal väljaviskamise poolt oli ikkagi päris suur.

Osa ei hääletanud. Osa hääletas vastu ja paljud poolt, jah.

Mis häda oli Seedrit just praegu Parempoolseid välja visata? Et sõjauudiste taustal ei saa see nii palju tähelepanu?

Raskel ajal on inimeste tähelepanu mujal, jah. Meie kõigi mõtted on Ukrainaga.

Kuidas see väljaviskamine käis? Okei, hääletati, aga kas Seeder ütles ka, et sina, Siim, anna nüüd parteipilet siia ja pane uks väljastpoolt kinni?