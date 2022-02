VIDEO | Eesti küberkaitsjad on kogu aeg lahingus: huvi meie süsteemide vastu on väga suur

Kaitseväes on viimastel aastatel üha olulisemaks muutunud küberväejuhatus, kelle ülesandeks on kindlustada, et riigis olevad kaitseteenused toimiksid. “Et Eesti juhtkond ja sõdurid oleks rahu ja sõja ajal hästi informeeritud. Et nad saaksid oma põhitööga tegeleda. Teine pool on see, et meie teenused oleks kaitstud,” ütleb Mihkel Tikk, kaitseväe küberväejuhatuse ülema asetäitja.