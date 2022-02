VILJA KÜSIB | Eva-Maria Liimets: loodan, et sõda Euroopas suudetakse ära hoida

Miks teist pole siiamaani poliitikut saanud, täiemõõdulist välisministrit, olete loomu poolest jäänud ikkagi diplomaadiks?

Olen täiemõõduline välisminister ning esindan Eestit välis- ja julgeolekupoliitilistes küsimustes. Samuti räägin kaasa riigisiseses debatis. Loomulikult olen ma olemuselt diplomaat. Seda tööd olen teinud 25 aastat. Diplomaatilisusest pean väga lugu. Olen uhke selle üle, et olen ka sisepoliitikas diplomaatiline.

Miks siiski peab peaminister Kaja Kallas nii välismeedias kui ka sisepoliitiselt areenil teie tööd tegema? Ta paistab teist palju rohkem silma.

Selline võrdlus on mõneti meelevaldne. Mul on väga hea meel, et Eestil on selline peaminister nagu Kaja Kallas: kogenud poliitik ja oma töös väga hea. Üks meie ülesanne välisministeeriumis on pakkuda areeni kõigile Eesti tipp-poliitikutele, presidendile ja peaministrile. On asjakohane, et peaminister neis küsimustes kaasa räägib. Minul on keeruline kohtuda president Bideni või president Macroniga, see on peaministri tase.

Miks võttis Valgevene transiidi asjus korra majjalöömine nii kaua aega? Kaja Kallas pidi selleks teile lausa eraldi korralduse andma. Pealegi detailiseeris Eesti Päevalehe lugu tegelikult ju juba varem teada olnut.

Valgevene suhtes on meil mitmed sanktsioonid kehtestatud. Õlitoodete sanktsioonipakett võeti vastu eelmise aasta juunis. Tõepoolest toimus veel mõningate kaubagruppide transiit. Pärast sellekohase informatsiooni ilmumist võtsime vastu resoluutsed sammud ning valitsus otsustas lõpetada selle kaubaartikli transiidi Eesti kaudu. Reageerisime kiiresti, et Eesti mainet rahvusvaheliselt kahjustanud transiit lõpeks.