VILJA KÜSIB | Jüri Ratas: järgmistel valimistel taotleb võitu neli erakonda

Kaks valitsuserakonda on värskelt jõudnud kokkuleppele energiahindade kompenseerimise asjus. Kas Keskerakonnal on põhjust tähistada võitu või midagi muud?

Põhjust on tähistada seda, et saame lisameetmed energiahindade tõusu leevendamise lisameetmed inimestele ja ettevõtetele. Kas see on võit? Ma ei võta seda nii, aga seda on kindlasti rohkem [kui enne]. Meil on pakett, mille maht on rohkem kui veerand miljardit. Täna kokkulepitu annab juurde 85-90 miljonit. Praegune pakett on saanud palju kriitikat, sest tuleb pabereid viia, ja see kriitika on olnud õige.

Kas olete kokkuleppega rahul?

Me ei oleks seda kokkulepet teinud, kui me ei oleks rahul. Viis pluss ei ole kokkulepe kummaltki poolt vaadates, aga see on hea kokkulepe.

Võib sellest siis järeldada, et kõige põletavamad energiaküsimused on lahendatud ja valitsus jääb kokku?

Ei saa kindlasti öelda, et rohkem me energiast ei räägi. See lahendus jaanuariks-veebruariks märtsiks, aga sel aastal tuleb ka oktoober, november ja detsember. Peame mõtlema ka pikaajalistele lahendustele: võimsuste suurendamisele.

Ja valitsus jääb kokku?

Täna on valitsus koos.

Räägime täna vähem energiahindades, need on saanud niigi palju tähelepanu. Mul on aga pikema aja jooksul kogenud hulk küsimusi.

Hakkame pihta.

Te ei räägi endast viimasel ajal enam eriti kolmandas isikus. Kuidas te sellest kummaliselt kombest lahti saite ja miks see üldse tekkis?

Eks me kõik õpime ja ma arvan, et nii on parem kõigile.

Üks põhjus, miks energiadebatt nii valusaks läks, seisneb selles, et teie ja Kaja Kallas ei saa läbi. On see nii ja kui on, siis miks?

See ei ole tõsi. Keskerakond seisab poliitikas oma väärtuste ja põhimõtete eest. Ka kindlasti selles koalitsioonis. Eesti poliitika lähiajaloos oleme Kesk- ja Reformierakonda pigem näinud eri pool joont. Sellist koalitsiooni nagu praegu on olnud 2002-2003 ja 2005-2007. Ehk siis mitte kuigi tihti või pikalt. Olgu opositsioonis või koalitsioonis, Keskerakond seisab oma põhimõtete eest, loodame, et niimoodi kogu Eestimaa inimeste eest.

Sel ajal, kui teie olete olnud riigikogu spiiker, on Kaja Kallast riigikogu saalis korduvalt alandatud. Ma ei hakka ette tooma nimesid ja tsitaate, et mitte mõnitajatele seda au teha. Teie pole Kallase kaitseks välja astunud.

Ma arvan, et ma olen. Igal istungil on konkreetne juhataja. Meil on teatavasti kolm juhatajat, riigikogu esimees ja kaks aseesimeest. Enamikul juhtudel olen ma öelnud: palun, säilitame viisakuse – aga viisakuse mõlemalt poolelt.

Mulle meenub üks eriti räige juhtum eelmise aasta aprillist, kus te täiesti kindlasti mõnitajat korrale ei kutsunud.

Võib-olla võib neid juhtumeid leida, aga reeglina olen ma alati sekkunud. Isegi eilses infotunnis palusin, et säilitaksime viisakuse ja austuse.